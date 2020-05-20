鼓勵民眾力行「防疫新生活運動」，落實防疫之餘，也能放鬆享受生活，台灣高鐵公司今日至26日推出一週限定的高鐵假期「快閃專案」，旅客於期間內預購任一高鐵假期12條指定行程，並於6月1日至8月31日出發者，不但可享第二人半價，購買時若具有TGo會員身分，還可再獲贈高鐵票5折電子優惠券（詳活動網址）！歡迎旅客把握機會，在後防疫階段走出戶外、休閒踏青，落實防疫、享受生活。

高鐵公司表示，高鐵假期「快閃專案」12條指定行程搭配住宿涵蓋區域包括：台北、台中、南投、嘉義、台南、高雄等地知名飯店（詳附表），以平日兩人成行、台北出發且入住和逸飯店･高雄中山館為例，高鐵假期原價每人3,050元，快閃專案價平均每人只要2,250元，比來回高鐵票（2,980元）更便宜。

TGo會員還可在搭乘後的次月底獲贈1張2個月內有效、不限區間、不限車次的標準車廂對號座5折電子優惠券，兩人最高可再省1,530元，絕對是您既優質又超值的國旅最佳選擇！還沒加入TGo會員的旅客，請趕快加入（訂購後恕不接受補登）。

高鐵公司提醒旅客，旅行期間仍需配合中央流行疫情指揮中心防疫指引，在休閒的同時，仍需落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節等良好個人衛生習慣，外出活動時，應維持室內1.5公尺、室外1公尺以上的社交距離，若無法維持則應配戴口罩，以能兼顧防疫、安心出遊。

高鐵列車每車次於抵達端點站時均以酒精進行全面消毒，另每日於收班後再進行一次全車消毒，高鐵各車站每2小時即消毒一次，另於旅客動線上廣設消毒酒精，協助旅客防疫；高鐵公司合作飯店，都將確實執行服務人員每日勤前量測體溫自主管理、配戴口罩、每日客房及公共區域徹底清潔消毒、確保飲食品質管控、加強宣導防疫資訊、提供住宿旅客酒精棉片與消毒液，並可協助旅客測量體溫等防疫措施，敬請旅客安心搭乘高鐵、入住飯店，享受防疫新生活。

高鐵公司表示，考量目前我國疫情獲得穩定控制，相關民生及旅遊產業逐步恢復正常運作，為配合政府鼓勵旅客前往配合防疫措施的旅館及景點旅遊，高鐵公司已規劃一系列的「美好再一起-台灣高鐵旅運振興方案」，首波以高鐵假期「快閃專案」為國旅市場暖身，後續並將隨時配合中央流行疫情指揮中心及交通部政策，依序推出各項旅遊優惠專案；高鐵公司邀請旅客共同響應「防疫新生活」運動，以超優惠的價格，再次安心、安全地體驗「搭高鐵・遊台灣」的精采旅程！

(中時 )