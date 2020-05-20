桃園市八德區仁德一路1棟大樓9樓，20日近12時許，1輛電動腳踏車疑似充電引發火警。（消防局提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市八德區仁德一路1棟大樓9樓，20日近12時許，1輛電動腳踏車疑似充電引發火警，3位疑似有吸入些許濃煙，保險起見送醫觀察。

桃園市消防局指出，11時43分抵達，54分控制火勢，57分撲滅。其中23歲簡姓男子、18歲張姓女子意識清楚，但呼吸會喘，送往醫院觀察，22歲楊姓女子也是意識清楚，保險起見一樣送醫。詳細事故原因，仍須消防局調查。

(中時 )