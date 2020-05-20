桃園八德疑電動腳踏車火警 3人意識清楚送醫 15:502020/05/20 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市八德區仁德一路1棟大樓9樓，20日近12時許，1輛電動腳踏車疑似充電引發火警。（消防局提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市八德區仁德一路1棟大樓9樓，20日近12時許，1輛電動腳踏車疑似充電引發火警。（消防局提供／賴佑維桃園傳真） 桃園市八德區仁德一路1棟大樓9樓，20日近12時許，1輛電動腳踏車疑似充電引發火警，3位疑似有吸入些許濃煙，保險起見送醫觀察。 桃園市消防局指出，11時43分抵達，54分控制火勢，57分撲滅。其中23歲簡姓男子、18歲張姓女子意識清楚，但呼吸會喘，送往醫院觀察，22歲楊姓女子也是意識清楚，保險起見一樣送醫。詳細事故原因，仍須消防局調查。 (中時 ) #意識 #消防局 #桃園市 #觀察 #女子 也許您會感興趣 推薦閱讀 香山溼地觀察員淨灘實習最後考驗 16:532020/05/16 生活 急難紓困實施方案 桃園核定破億元 20:142020/05/16 生活 恪守一中 陸發函施壓譚德塞 04:102020/05/17 兩岸要聞 香山溼地觀察員 淨灘結訓 04:102020/05/17 地方新聞 桃園模範公務員 16人獲表揚 04:102020/05/17 地方新聞 鍾肇政追思會故鄉舉辦 蘇貞昌、鄭麗君親臨致意 12:392020/05/17 生活 桃園移工冠全國 10年增加7成 04:102020/05/18 地方新聞 金門縣府半夜火警 建設處公文檔案毀損 09:222020/05/19 生活 台南億載金城護城河 男子游泳溺斃 12:362020/05/19 社會 新北市企業防災再精進 7間大型企業參與合作 13:092020/05/19 社會 社會熱門新聞 女記者「巨大車頭燈」閃瞎肥宅 竟是「學姊」輔大同學 - 社會 影像曝光！「極限女神」飛鼠滑翔19秒 急墜百米消失鏡頭前 - 社會 校花人妻讓企業高管無套中出 嗆綠帽夫：小王給1.2億！ - 社會 警界醜聞 警官性侵警大女實習生 判休職1年半 - 社會 虧大！換妻換到綠帽 出軌女模私約小王 綠光夫還遭剝皮360萬 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。