陽明海運今(20)日於台灣國際造船公司高雄廠舉行2,800TEU級全貨櫃輪「碩明輪」及「洋明輪」新船命名典禮，典禮由陽明海運謝志堅董事長及台船鄭文隆董事長共同主持，並由陽明海運史美琦副總經理夫人楊玉珍女士與杜書勤副總經理夫人洪雅倫女士分別擔任「碩明輪」與「洋明輪」之命名擲瓶人，祝福新船一帆風順，班班滿載。

陽明海運委由台船建造之10艘2,800 TEU級全貨櫃輪，將自今(2020)年5月起至2021年第2季完成交付，為陽明海運船隊增添新力。該船型可裝載約2,940個20呎標準貨櫃，配備有353個冷凍櫃插座，船舶全長209.75公尺，寬32.8公尺，滿載吃水11.2公尺，設計船速可達21節，船舶採劍艏船型節能設計，更為國內首次使用節能全舵型設計之船型，具高效、節能的優勢；新建船舶亦搭載多功能雷達及電子海圖工作平台，可提供最大操船便利性並增加航行安全，搭配全球衛星頻寬及網路設備，將使陽明海運船隊更具有環保競爭及管理優勢。

陽明海運表示，本系列新船可靈活調配通行亞洲各港，於交付後將部署於亞洲區間航線，以積極掌握亞洲市場經濟成長契機，同時新船省油節能之成效，相較原航線配置之租入船或老舊船舶，可積極降低營運成本，提升船隊整體競爭力。

碩明輪及洋明輪營運後將投入JTS航線，提供快捷的貨載運送服務。JTS航線靠港順序為：名古屋(Nagoya)、東京(Tokyo)、千葉(Chiba)、橫濱(Yokohama)、基隆(Keelung)、高雄(Kaohsiung)、香港(Hong Kong)、蛇口(Shekou)、廈門(Xiamen)。

(中時 )