著名嬰兒用品商嬌生公司( Johnson & Johnson )將在美國與加拿大停止銷售他們最其標誌性的滑石嬰兒爽身粉，這是因為成千上萬個「滑石粉致癌」說法、各種訴訟，使得銷售量也持續減少。不過，滑石粉仍將在美國和加拿大以外的地區銷售。

美聯社報導，嬌生公司表示：「北美(美國與加拿大)基於滑石類嬰兒爽身粉的需求一直在下降，很大程度是因為消費者習慣的改變，以及各種攻擊滑石粉的錯誤信息，還有處理不完的訴訟案所致。」

嬌生公司目前正在處理19400例滑石粉致癌訴訟，包括間皮瘤（罹患肺部和其他器官的癌症）、卵巢癌的指控。已結束的案件中，嬌生公司共贏得12場勝訴，15場敗訴7場無效審判。

該公司表示，絕大多數醫學研究表明，滑石粉是安全的，不會引起癌症，

密西根大學商學院教授戈登（Erik Gordon）表示說：「不管滑石粉是否真的會致癌，只要有這個傳聞，人們就猶豫，而傾向不使用該產品。」

雖然滑石粉停售，但嬌生公司在北美市場仍有以玉米澱粉製作的嬰兒爽身粉，只是它的觸感較差，平均銷售量也較小。

(中時電子報)