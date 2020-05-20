因應防疫，新竹縣演藝廳自3月至6月的演出均取消或順延至下半年辦理，不過為了使表演團隊有演出機會，新竹縣文化局推出「抗疫不抗藝、竹縣挺文藝」系列線上表演節目，讓民眾減少外出的時間，也能在家欣賞在地傑出演藝團隊表演。

新竹縣長楊文科表示，新冠肺炎疫情重創全國藝文活動，為鼓勵及提振縣內表演藝團隊演出機會，因此製作一系列線上節目能帶給鄉親更溫馨的居家生活。

文化局長田昭容表示，演出陣容匯集新竹縣年度傑出演藝團隊：新竹縣立交響管樂團、新竹直笛合奏團、巴雀藝術、揚音樂集、溪畔舞團、艸雨田舞蹈劇場、B計畫及玉米雞劇團等8個團隊外，更邀請知名劇團「故事工廠」合作拍攝錄製，內容包含古典弦樂演奏、美聲合唱、親子戲劇及傑團快閃音樂行動劇等單元，預計採每週推出影片，陸續將播出8支演出影片方式，以多元且輕鬆形式，透過藝文演出帶來社會正能量，也讓民眾能藉由觀賞演出一掃疫情期間的壓力與苦悶。

上述演出節目，首場將由「玉米雞劇團」《呆呆奇疫記》親子劇（https：／／www.youtube.com／watch？v=9eDoBvZSaf0）及「揚音樂集」《大埔調》客家歌謠(https：／／www.youtube.com／watch？v=V84YAg5M45E）於5月20日揭開序幕。後續節目則固定於每周三接力推出，民眾可上新竹縣政府文化局官網、新竹縣政府FB粉絲專頁「新竹縣ING」或文化局FB粉絲專頁「竹縣go藝思」觀賞。

(中時 )