時力立委王婉諭今日於立院受訪表示，有關蔡總統於就職演說時重申社會安全網建置，雖這4年確實有增加一些社工人力，但如果把整個安全網的責任都推給社工，代表這是不盡完善，也無法理解社工困境。

王婉諭指出，4年前蔡總統說社會安全網要包含治安、教育、心理衛生和社會工作等等面向。而負責主責的行政院政務委員林萬億卻說，很多面向不含蓋在社會安全網之內。

王婉諭表示，今天蔡總統又提到思覺失調症、精神疾病這些辛苦的人，而一般民眾的憂慮也都了解，認為這不是家庭的事，而是政府的事。但令人無法理解的是，現在執政黨心理的社會安全網，到底是蔡總統的版本還是林萬億的版本。

王婉諭指出，蔡總統和林萬億兩者顯然是脫鉤的。如果蔡總統真如就職演說的發言，若真的在乎認為很重要，是否應該邀請林萬億來討論政府應該要往哪個方向做。

王婉諭表示，上任立委百日以來，已提出多項建議，包括精神衛生部分應該加強社區精神照顧建置，還有其他前端要做的工作，而不是只有推給社工、醫療端的協助。

王婉諭說，不能說這些年都沒有進展，但距離蔡總統所說的目標，顯然非常遙遠。此外，一般人都會認為行政院政務委員應該要和總統站在同一陣線，但目前看來不是這種狀況。

王婉諭表示，政府的具體政策到底是什麼，涵蓋哪些面向？4年前這麼說，4年後也是這麼說，但該落實的部分又在哪裡？期望政府應該快點處理該做的事情，而且要講清楚說明白，不是總統說一套政委又說一套。

(中時 )