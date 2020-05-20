中國信託綜合證券領先業界，與中國信託商業銀行攜手在「中信服務讚」APP上，打造證券與交割銀行一條龍式的全新線上開戶功能，原需時1週的開戶流程，現在只要5分鐘即可完成申請、最快24小時內可下單，且全面數位化無需跑分行，今（2020）年4月初上線至今累積逾2,000戶申請。為鼓勵投資人申請，即日起至今年8月15日止線上開戶、投資，即有機會獲得金色三麥價值新臺幣3,000元禮物卡。

中國信託證券指出，目前證券業者的線上開戶服務，投資人必須先為該交割銀行存戶，並線上提出申請才能線上開證券戶，中信證券與中國信託銀行突破此限制，即使投資人沒有任何銀行帳戶，也可以直接線上開立證券帳戶。透過中信證券「中信服務讚」APP線上開戶時間大幅縮短，5分鐘即可完成申請，資料若完備最快12小時核戶完成、24小時內就可下單投資，真正達到「完全線上辦理開立證券戶」里程碑，滿足投資人逢低搶進的時效性。

「中信服務讚」APP獲得經濟部智慧財產局「線上開戶系統」專利，提供光學字元辨識功能，整合全新線上錄影簽名技術，僅需於開戶介面中拍下證件，並開啟手機前鏡頭，錄下人像與簽名軌跡，即完成錄影簽名認證，亦不需擔心個資外洩等安全性問題。

疫情期間鼓勵投資人善用線上開戶功能，中信證券舉辦「為自己乾一杯」活動，即日起至今年 8月15日止，投資人只要使用「中信服務讚」APP線上申辦開戶，並成功設定中信銀行為線上交割戶，有機會獲得最高新臺幣300元全家便利商店購物金，完成投資任務更有機會得到金色三麥價值新臺幣3,000元禮物卡。活動詳情請上活動網站https：／／bit.ly／3eleAxB查詢，更多活動訊息與線上開戶服務資訊，請上中信證券理財網 www.win168.com.tw 或加入「中國信託股市情報讚」Facebook 粉絲專頁、「中國信託證券」[email protected]官方帳號查詢。

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