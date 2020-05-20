農委會目標在今年十月一日將農田水利會劃為公務機關，但此舉引來地方強烈反彈，前挺蔡大將桃園農田水利會會長黃金春昨日宣布成立反消滅水利會全國自救總會籌備會，痛批農委會欺壓農民，強行沒收財產，對此農委會今發聲明表示，農田水利會改制於法有據，絕非沒收財產。

為反對農田水利會改制，黃金春號召全國十七個農田水利會在五月二十九日成立自救會，他昨更痛批農委會主委陳吉仲根本不是出來輔導農民，而是欺壓農民，出賣農田水利會這個農民組織，根本是民進黨執政的少數既得利益者。

農委會今天上午發出聲明，表示水利會改制是依農田水利會組織通則第四十條第三項規定，依法成立作業基金，下設十七個分基金，承受十七個農田水利會資產，若其他機關有使用基金土地，必須辦理有償撥用，不用繳交國庫，且專款會專用於水利事業，不是沒收資產。

農委會解釋，水利會歷次投票率均偏低，難體現農民會員真正民意，且每逢選舉地方就增加裂痕，造成派系惡鬥，因此改制確實有必要。

(中時 )