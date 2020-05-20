參山國家風景區管理處推出南庄花卉節花卉小旅行，將規畫4種不同行程。〔參山處提供／謝明俊苗栗傳真〕

參山國家風景區管理處推出南庄花卉節花卉小旅行，將規畫4種不同行程。〔參山處提供／謝明俊苗栗傳真〕

參山國家風景區管理處推出南庄花卉節花卉小旅行，將規畫4種不同行程。〔參山處提供／謝明俊苗栗傳真〕

參山國家風景區管理處主辦「2020 南庄花卉節」，將推出「跟著花開去旅行」主題旅遊，與在地業者合作，於活動期間每周六、日推出「花小農-農事好樂」、「花時間-TeaTime」、「花勇士-部落好讚」、「花功夫-產業FUN玩」4款主題花旅行，活動於20日下午4時起開放報名，8梯次共320人次，每人費用只要300元，額滿為止。

由交通部歡光局參山國家風景管理局所主辦的南庄花卉節，將從5月30日起至6 月28日展開，是結合地方政府與在地民間團體，共同建立的觀光品牌，深度連結在地旅遊與產業資源，打造「最美南庄」品牌價值。

今年的南庄花卉節因應疫情趨緩，將另外推出以花卉小旅行方式，讓遊客來體驗南庄花卉百花巷弄之美，邀請大家一起到南庄來場浪漫香遇，走訪南庄花卉小旅行，把南庄的幸福味道留在記憶裡。

花卉小旅行推出4款主題，活動內容包含，接駁、餐食、體驗、導覽等，並結合花遊、花食、花茶、花購、花體驗等多層次感官花卉互動體驗，讓遊客透過花卉體驗小旅行心花朵朵開，快樂探訪南庄這座美麗的國際慢城。

5月30、31日2梯次「花小農-農事好樂」主題花卉體驗小旅行，將與苗栗縣南庄鄉觀光產業協會共同合作，邀請遊客走進南庄蓬萊，體驗小農生活，一起挖薑趣，並親手製作花卉小盆栽，然後來杯愜意午後咖啡，許你一日趣味開心又花香浪漫的花卉體驗小旅行。

6月6、7日2梯次「花時間・TeaTime」主題花卉體驗小旅行，與雲水溫泉度假村共同合作，邀請遊客一起擁抱森林，泡個櫻花樹下的湯泉，舒放身心靈，品嚐午茶時光，沉浸繡球花蔓延的花花世界，怎麼拍都漂亮。

6月13、14日2梯次「花勇士・部落好讚」主題花卉體驗小旅行，與苗栗縣賽夏族瓦祿部落發展協會合作，邀請您與長老祈福去，感受賽夏文化內涵，在鵝公髻湖部落體驗賽夏森林文化知識，尊敬山林親近大地，樂當1日勇士，午後前往高山湖泊裡的向天湖部落，探訪賽夏族傳統聖地，享受湖光山色中的悠閒時光。

6月27、28日2梯次「花功夫・產業Fun玩」主題花卉體驗小旅行，與南江休閒農業區發展協會合作，體驗小農帶你採收鮮甜玉米，手作乾燥花香皂，再來杯最在地的洛神花茶，享受慢遊、慢食、慢活，一起放鬆過日子。

參山處表示，本次活動因應疫情採實名制線上預約報名，每梯次40人，8人為一分組單位，進行分流措施，並以9人座小巴於苗栗火車站、高鐵苗栗站2個接駁點專車接駁，8人乘坐1輛，報名及報到時須配合填寫健康聲明書，當天報到集合需測量額溫，超過37.5度不可參加；參加者需全程配戴口罩，備有酒精供遊客消毒清潔，歡迎遊客一起漫步南庄，體驗南庄花旅行。

(中時 )