杏一醫療（4175）指出，台灣邁入超高齡社會，工研院估計台灣整體橘色商機將於2025年達3.6兆元。為此，杏一積極佈局線上平台，[email protected]官方會員高達53萬人，2019年月平均新增2.5萬會員。本次疫情更改變民眾消費模式，進一步帶動商務平台業績開出紅盤。

杏一目前全台門市已達257家、大陸門市16家、並擁23座商場營運；希望透過大數據分析，結合新零售服務綁定會員，加以導入雲端健康平台，推廣遠端照護及健康監控，針對特定族群提供專一服務。

杏一醫療首季營收14.33億元，年增17.75％，淨利5164萬元，年增43.66%，EPS1.69元。隨著門市店數增加及新冠肺炎疫情催化，居家照護商品、抗菌、抗病毒類商品需求力強，4月營收年增7.84％，前4月營收18.84億元，年成長14.95％。

杏一指出，台灣居家保健通路競爭激烈，杏一橫向茁壯展店策略，醫療用品門市據點遍布全台各大醫院周邊黃金地段，近年展店策略著力於社區型門市，深耕居民居家照護需求。目前全台門市已達257家、大陸門市16家、並擁23座商場營運；同時縱向深入在地社區，輔以老老照護、百里活動、樂齡店長等在地活動，深耕社區居家照護核心理念。

展望2020年，杏一規劃門市家數新增10％，若有好的標的也不排除併購或策略聯盟。此外，配合今年啟用的智慧物流中心，有助物流配達到門市的商機，可期業績將維持雙位數成長。

(工商 )