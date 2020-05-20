前總統馬英九未出席總統蔡英文520就職典禮，並表示因為「蔡總統4年來沒做到中華民國總統應做的事，我沒有辦法認同」，引發諸多議論。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，馬英九是很龜毛、對自己有要求的人，儘管民意並不在乎他出不出席，但馬不認同蔡英文因此不出席，「因蔡沒有做到2016年所說的承諾」。

黃暐瀚在Yahoo TV直播節目《鄉民大會》指出，國民黨中不出席蔡英文就職典禮的主要有三位，包括前總統馬英九、國民黨主席江啟臣以及高雄市長韓國瑜，不過新北市長侯友宜以及台中市長盧秀燕都有出席，因此國民黨並不是集體不出席。對於馬英九沒有參加就職典禮引來很多揶揄，黃說他所認識的馬英九是很龜毛、對自己有要求的人，儘管民意並不在乎他出不出席，但馬不認同蔡英文因此不出席。

他說馬英九認為，蔡英文沒有做到2016年所提的承諾，四年過去，蔡當初以維持現狀為基礎選總統也當選，這四年並沒有做到第一次參選時的承諾。他提及，兩岸現在不是2016年的狀況，在蔡執政這四年，兩岸是處於冰凍狀態，他說在馬英九當總統任內，不可能兩岸打仗；蔡第一任內應該不會有人希望兩岸打仗；現在第二任，以最近中美台關係來說，黃說是希望不會打仗，他說從絕對不會、應該不會到希望不會，他認為兩岸軍事衝突提高了。他說並沒有怪台灣政府，但要把成績拿出來，他說蔡確實沒有做到2016提的很多承諾，雖有做到兩性平權、年金改革，但卻也在四年內掉了七個邦交國的總統，包括外交、兩岸以及低薪問題未解決，因此馬選擇不出席。

黃暐瀚最後表示，未來四年，蔡英文沒有連任壓力，但低薪、修憲、能源問題，要真的去做，不要只是講講。他說年輕人這次用選票支持蔡英文，但若明年、後年年輕人找不到工作，民意會很快往下掉。他認為這是蔡英文第二任困境所在。

(中時電子報)