美國官員和政商界都在熱烈討論，採取稅務減免、新法規、以及補貼等措施，鼓勵美國企業將其生產鏈或關鍵供應商移出大陸。當局甚至考慮設立規模達250億美元的「回歸基金」。

週二（5月19日），白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）接受福斯電視台（Fox News）訪問時表示，確保國內關鍵產業的生產，是川普團隊的優先工作事項。

對此，美國商會主席多諾霍（Thomas Donohue）警告美國政府不要過度操作。他認為把產業鏈從大陸移回美國境內花錢又費力，若未賣出去而囤積的是重要商品，成本也會因此提高。

商會也擔心美國政府在購買藥品與醫療器材時，若一樣秉持「買美國貨」的原則，將會觸發大陸等其他國家的報復手段，進而傷害到口罩等重要醫療用品的進口。

新冠疫情對美國經濟的影響已經反映在數據上。為了防止經濟繼續下滑，美國總統川普於週二(5月19日)簽署行政命令，賦予聯邦政府權力削減妨礙經濟發展的不必要法規。

川普在內閣會議上說: 「當數百萬人因為疫情而失業，移除這些摧毀美國人工作的阻礙比以往更加重要。」川普說他正在指示各部門檢視現在因為疫情而暫停的上百條法規，並在可能情況下，永久終止這些法規。

今年第一季度，美國經濟已下跌4.8%，當時，新冠疫情主要還只是影響了市場，而非本國製造業。之後，美國製造業也受到嚴重影響，失業率從二月份的3.5%飆升至四月份的14.7%。

(中時電子報)