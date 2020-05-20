老聰明沙鍋魚頭吳文彬老，受愛心感召，今天520開幕當天營業額全數捐出給彰化家扶，共賣出466碗，捐出5萬6000元。（彰化家扶提供／吳敏菁彰化傳真）

老聰明沙鍋魚頭吳文彬老，受愛心感召，今天520開幕當天營業額全數捐出給彰化家扶，共賣出466碗，捐出5萬6000元。（彰化家扶提供／吳敏菁彰化傳真）

最美又最帥的義賣臨時店員來囉，猜猜他們是誰。（彰化家扶提供／吳敏菁彰化傳真）

新冠肺炎衝擊彰化家扶捐款驟減！從4月份開始於市場義賣，呼籲民眾小額捐款。彰化愛心店家響應一波接一波，捐出美食、水果供認購，並由網路社團彰化人大小事、彰化生活美食地圖情報站與花壇人俱樂部一起宣傳呼籲團友愛心響應，老聰明沙鍋魚頭吳文彬老，受愛心感召，今天520開幕當天營業額全數捐出給彰化家扶，共賣出466碗，捐出5萬6000元。

愛心前仆後繼讓人好感動，彰化家扶高專林滿麗表示，這段時間連續愛心義賣活動又加上店家紛紛提供贊助自製水餃、水果泡菜、鐵蛋、檸檬汁讓彰化家扶義賣，善舉讓老聰明沙鍋魚頭吳文彬老闆都看在眼底，特別響應，今日賣出466碗每碗售價120元，老闆還優惠買一碗送一張優惠券，明天開始可以再來免費品嚐一碗，進帳共計55920元，老闆補足餘額共計捐出56000元！

家扶主任王震光說，在家扶服務至今30年，往年對外募款都尚稱順利，這次受新冠肺炎疫情衝擊，今年初以來募款情形就每況愈下，由於各項社團活動暫停，行動也受到限制，景氣何時復甦仍是未知數。但感謝愛心沒有「隔離」，感謝老聰明沙鍋魚頭吳文彬老闆的愛心善舉，將今日520開幕營業額全數捐出做為彰化家扶扶幼捐款，與所有愛心店家一同關心與照顧彰化縣3600多名家扶兒！

(中時 )