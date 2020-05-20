針對今日蔡英文總統發表之就職演說，國民黨文傳會下午發布新聞稿，批評許多內容在蔡總統2016年就職演說就已提過，但四年來根本沒有解決問題，政見跳票對不起人民。文傳會主委王育敏更提出五點批評：

一、蔡英文遺忘的勞工族群：

蔡總統2016年講稿就提到要解決年輕人低薪處境、提升勞動生產力、保障勞工權益，讓薪資和經濟成長能同步提升；但今天的演說，年輕人、勞工都不見了，完全沒提任何勞動權益的政見。蔡英文曾說「勞工是心裡最軟的一塊」，但四年執政下來，只能看到勞工依舊低薪過勞，即將破產勞保年金至今完全沒有提案修法的跡象，基本工資法、派遣勞工專法也完全石沉大海，沒任何進展。蔡英文用四年的時間遺忘了曾對勞工的承諾，所有國人絕對無法接受。

二、沒有修補的社會安全網破洞：

四年前，蔡總統用極大篇幅強調將強化社會安全網，當時承諾：「政府應該要提出解決的方法，全力防止悲劇一再發生」，但四年內，台灣仍發生多起駭人聽聞的隨機殺人案件，有許多受害者家屬得不到司法正義伸張及社會安全網保護。如今蔡總統依然只有一句：「我們要把社會安全網的漏洞補起來」，請問蔡總統補了四年破洞到現在還補不起來，到底哪裡出問題？到底還要國人等多久？

三、遭到忽視的少子女化與高齡問題：

四年前，蔡總統曾在就職演說大肆批評我國人口結構急速老化、人口出生率持續低落，但今天蔡總統的演說中，高齡化、少子女化的問題，卻被淡化到完全不見蹤影。

台灣的總生育率從2016年1.17、2017年降至1.12、2018年降至1.06，連續三年下降，過去蔡總統曾宣稱少子化是國安危機，在就職演說卻隻字未提。針對高齡化，蔡總統提到長照2.0，但卻忘記現在長照覆蓋率只達到三成，長照人力不足、資源有限，仍有許多家庭、老人得不到妥善照顧，蔡總統刻意不提這些問題未來如何解決？這才是大家希望蔡總統回應跟解答的。

四、進度大幅落後的再生能源：

蔡總統心心念念再生能源政策，今天再次保證2025年要達到再生能源發電佔比20％，但過去已有非常多學者和研究指這個目標不可能達成。據台電資料，2019年綠能發電佔比只達6％，而2016年蔡總統剛上任時，綠能發電比例是5.1％；意即整整四年，綠電只增加0.9％，未來據目標還有14％差距，蔡總統怎麼達成目標？

而且細究各項綠電裝置容量，太陽光電的建置進度只達19.5％、風力發電則只達12.5％，在短短四年若無法加速達標，台灣將面臨缺電風險、火力全開的空污危害，以及高電價造成的民生困苦，蔡總統還要用虛假保證和劣質謊言，欺騙國人到何時？

五、淪於空話的性別平等：

蔡總統一直以中華民國史上第一位女總統自豪，但身為女性，卻始終忽視性別平等價值，在2016年剛就任時，內閣女性比例就降到10％，已是2000年以來新低，如今成功連任後女性閣員比例竟只剩2.63 ％。身為女性總統，四年前曾承諾：「未來的人事安排中，會保持推薦管道的暢通，盡量彌補這個階段所做的不足」，結果四年過去，女性依然被排斥在政府體制外，無法在公共政策領域捍衛自己的權益、為自己發聲，蔡總統不只違背對台灣人民的承諾，更背棄自己從政以來的原則與價值。

王育敏表示，蔡總統2016年提出的種種問題，在四年間完全沒有解決，身為總統，若無法正面回應民意，再高的支持度也無法轉化為國家進步與持續發展的動力，呼籲蔡總統誠實看待自己在國家內政上的種種缺失，務實提出解方，才是全民共同的期盼。

(中時 )