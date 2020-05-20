黃韻澄IG不吝分享美照。（黃韻澄IG）

針對台北車站大廳「禁坐令」議題，媒體19日採訪交通部長林佳龍。結果一名身材出眾、擁有「巨大車頭燈」的女記者搶走所有目光，網友紛紛留言「只看到記者」、「林佳龍在哪？」。原來她是寰宇新聞台記者黃韻澄，就讀輔大時就是出名的校園美女，還跟「學姊」黃瀞瑩、知名主播房業涵是同班同學。

媒體採訪林佳龍，但電視畫面播出，觀眾卻全聚焦在鏡頭最前方、一名穿著黑色無袖高領上衣的女記者，因為她實在太「波濤洶湧」，想不注意都難。三立新聞報導，原來她是寰宇新聞台記者黃韻澄，今年28歲的她，就讀輔大時就是校園美女，拍過輔大美女月曆，跟「學姊」黃瀞瑩、知名主播房業涵是大學同班同學。

黃韻澄笑說去林佳龍記者會是臨時支援，突然爆紅很意外，而且自己IG追蹤數很少，也沒有臉書粉絲團。不過她透露目前單身，喜歡聰明、成熟的類型。

PTT鄉民也熱議這個話題，紛紛表示「本斥奶大」、「我本來想大聲斥責，但是真的太大了」、「3粒專報2粒....肥宅們口水都流出來了」、「光一班有學姐房業涵跟這位，理工宅難以想像」、「肥宅都被巨大車頭燈亮瞎眼了」。

(中時電子報)