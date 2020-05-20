日前因為在觀眾席放上充氣娃娃取代進場球迷的韓國職業足球K聯盟首爾FC隊，恐怕要遭到罰款或扣排名積分作為處罰。
由於新冠肺炎疫情尚未完全受到控制，閉門開打的韓國K聯賽，也像中華職棒一樣使用人型娃娃取代活生生的觀眾，在周日首爾隊迎戰光州隊的比賽中，首爾隊幫娃娃穿上球隊應援衣、舉著加油看板，不過有外國球迷透過轉播看到首爾FC周日的比賽，這大約20幾個娃娃，看起來像是情趣用品充氣娃娃。
首爾FC已經透過聲明道歉，表示是跟廠商訂購上出現的失誤，不過聯盟認為違反不恰當及有性暗示廣告的規範，恐怕至少會被扣5分積分，或是3300英鎊（約12.4萬台幣）以上罰款。
首爾FC表示：「很抱歉5月17日的比賽使用的加油娃娃讓大家不舒服，我們跟廠商確認過，這些娃娃是以希望看起來像真人的需求去製作，不具有性方面的用途。球團放上這些娃娃主要是希望在困難的時刻下，為民眾帶來正面的力量，我們會認真反省，確保這樣的事情不再發生。」
(中時 )
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