針對美國國務卿蓬佩奧電賀蔡英文，大陸外交部20日發表聲明表示，蓬佩奧將其蔡英文稱爲「總統」，並吹噓美台「夥伴關係」。美國政府一些官員和美國一些政客向蔡英文發視頻賀辭。上述舉動嚴重違反「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」規定，嚴重干涉中國內政。中方對此表示強烈憤慨，並予以譴責。中方將採取必要應對措施，由此産生的後果由美方承擔。

聲明指出，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。《中美建交公報》明確規定：美國承認中華人民共和國政府是中國唯一合法政府，在此範圍內，美國人民僅同臺灣人民保持文化、商務和其他非官方關係。美方上述言行嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，公然違背美國政府自己作出的承諾，向台獨分裂勢力發出錯誤信號，嚴重損害台海和平穩定和中美關係。

聲明表示，臺灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中國核心利益。中國政府和人民反對台獨分裂活動、捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉中國內政的決心堅定不移，實現兩岸統一的決心堅定不移。我們正告美方，台獨是死路一條，縱容和支持台獨注定要失敗。任何損害中國核心利益、干涉中國內政的行徑都會遭到中方有力回擊，也阻擋不了中國統一的歷史潮流。

聲明強調，中方將對美方上述錯誤行徑採取必要應對措施，由此産生的後果應由美方承擔。中方敦促美方立即糾正錯誤，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止美台官方往來和提升與台實質關係，停止干涉中國內政，停止任何損害台海和平穩定和中美關係的言行。

大陸國防部20日也就電賀一事發表聲明表示，臺灣是中國不可分割的一部分。美方行徑嚴重違反「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」規定，嚴重干涉中國內政，嚴重危害中美兩國兩軍關係發展，嚴重損害台海地區和平穩定，是極端錯誤的，也是非常危險的。

聲明稱，臺灣問題是中國內政，事關中國核心利益和14億中國人民民族感情，不容任何外來干涉。我們堅決反對任何國家與臺灣開展任何形式的官方往來和軍事聯繫。我們絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去！

聲明強調，挾洋自重沒有出路，以台制華注定徒勞。台獨分裂勢力及其行徑有悖民族大義，必將被釘在歷史的恥辱柱上。中國人民解放軍有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗任何形式的外部勢力干涉和台獨分裂圖謀，將採取一切必要措施堅定捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海地區和平穩定。

(旺報 )