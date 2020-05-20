美國商務部15日宣布新出口禁令，擴大對華為制裁，要求使用美國技術的半導體業者若要供貨給華為，必須先取得美國政府許可；中國商務部則回應將採取一切必要措施，維護中國企業的合法權益。

美中再度針鋒相對，對全球科技供應鏈帶來不確定與壓力。統一中小基金經理人林世彬表示，近日市場擔心美中貿易戰、科技戰再度開打，會像去年雙方來回較勁時，造成資本市場震盪不安，但從幾個方向思考，評估現階段美中緊張情勢對股市影響應是短暫且有限。

NN(L)新興市場債券基金經理人胡璋健則表示，中美科技戰是兩國的博弈，過去經驗顯示，美國大選前一般會上演中美對罵，中國議題成為爭取選票的目標，大選後，中國議題因素就會消失，所以中美科技戰可視為美國大選的雜音，川普希望借此贏得更多的選票。

林世彬認為，美國針對華為，意在防止竊密與打壓中國5G發展，這是老調重彈，且美國疫情尚未結束，就急著對中國下手，其背後另有政治目的，由於美國國內對總統川普防疫不力的民怨升溫，川普藉由打中國來轉移焦點，是總統大選前的政治操作手法。

其次，美國打華為會傷害到主要供應商台積電，台積電日前應美方要求，宣布赴美設廠，給足美國面子，美國政府沒有必要重手給予打擊。再者，美國疫情和緩後，川普政府仍需將政策重點放在振興經濟，以爭取選票、取得連任，因此預期美國11月大選前，美中雙方仍會持續你來我往交鋒，但應會避免擦槍走火。

針對疫情對資本市場的影響，林世彬表示，全球經濟成長率已因應肺炎疫情下修，第一季末、第二季初受衝擊最大是市場共識，因為最壞情況已過，且第二季開始有補庫存的需求，國際股市也持續反彈。

在美國帶頭祭出接近零的低利率，以及無限量化寬鬆之下，全球資金充沛，台幣走勢表現相對新興國家穩定，對台股形成有力支撐。隨著歐美等國重啟經濟活動、交通逐漸恢復，激勵國際油價反彈站上每桶30美元，幾個重要指標皆顯示情勢往正向發展，帶動市場樂觀情緒。

在下半年經濟將持續復甦的預期下，對台股後市審慎樂觀，操作策略上，持股維持中高水位，看好半導體及5G等產業長線發展趨勢不變。

另外，因應疫情效應，視訊會議需求大增，帶動雲端伺服器與NB行動辦公需求，此外，上半年受到封城影響消費需求，遞延至下半年，第三季相關電子業旺季效應仍可期待，相關產業可望受惠。

(時報資訊)