女人在生完孩子後，可能會因為肚皮、陰道鬆弛而開始沒有自信，有些女生為了討老公歡心，還會進行陰道整型，而陰道整型也因此開始風行。不過這種看似是簡單的門診手術，也是存在著風險，一名30歲美女因老公嫌棄她「下面太鬆」，讓她決定去做陰道整型手術，沒想到手術過程中她卻突然大爆血，險些喪命。

前女星蔣萍現在是醫美診所主管，她在節目《新聞挖挖哇》中表示，現代女性越來越注重陰道美觀，並透露自己有個朋友生產完後，和老公好幾個月不敢行房，原因是老公進到產房看到整個生產過程，畫面太過真實讓他嚇到，加上女方生完後也擔心自己太鬆或是表現不好，雙方內心都有疙瘩才導致無法順利行房，後來是尋求心理諮詢，過了一陣子後才慢慢恢復正常。

蔣萍更分享案例，她表示自己診所曾經有一名VIP陸客，年紀30幾歲，長相也漂漂亮亮的，她為了討老公歡心，也想進行陰道整形，後來因擔心若在台灣進行手術後，回到大陸若是身體出現狀況會比較不方便，所以最後在朋友介紹下，在當地進行陰道整形，沒想到手術過程她卻大量出血，差點連命都沒了。蔣萍隔了好一陣子才聯絡到這名陸客，後來才得知她因進行陰道手術，險些喪命。

(中時電子報)