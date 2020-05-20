青春校園片《辣媽辣妹》（Freaky Friday）中的「白馬王子」查德麥可莫瑞（Chad Michael Murray），在最新動作強片《惡夜救援》（Survive the Night）當中，詮釋因為手術意外而失志的外科醫生，不僅在片中脫下醫生袍大秀結實二頭肌，突破性演技更展現出他過往美男形象截然不同的一面。這回他搭上「地表最強光頭」布魯斯威利（Bruce Willis），兩人在片中憑藉父子默契與歹徒搏鬥，精彩刺激的動作場面，勢必讓觀眾驚呼出聲。

查德麥可莫瑞在2003年接演《辣媽辣妹》，在片中飾演一頭長髮，穿皮衣騎著重機的帥氣搖滾樂迷，便以「白馬王子」形象深植人心。隔年接演另一部青春校園片《灰姑娘的玻璃手機》（A Cinderella Story），更憑藉該片獲得青少年電影票選獎「突出表現男星」肯定；近年也以影集《卡特探員》（Agent Carter）中的SSR探員「傑克湯姆森」活躍在小螢幕上。這回接演新片《惡夜救援》，導演麥特伊斯坎達里（Matt Eskandari）也對他讚譽有加：「查德是個非常有才華的演員。多年來，我一直關注他的職業生涯。他對故事有敏銳了解，也是這個團隊最重要的人物之一，他過去的所有經驗，都幫助他可以輕鬆進入角色。」

他在片中飾演因為手術意外而失志的外科醫生，從大醫院轉到地方診所，也搬回布魯斯威利飾演的警察老爹家中。沒想到卻遭受歹徒脅迫，為傷患動手術取出卡在大腿中的子彈。他在片中不但得克服過往心魔，還要想方設法趁機救出被劫持的家人，突破性演技更展現出他過往「白馬王子」形象截然不同的一面，還在片中脫下醫生袍，秀出精壯的二頭肌，讓粉絲大飽眼福。

《惡夜救援》除了精彩的動作場面之外，也同時著重在人跟人之間的關係。導演麥特伊斯坎達里對此表示：「電影首要主題是『救贖』，不論是父子之間重新找回連結，或是搶匪兄弟之間的情感連結，都在電影中反覆測試這段關係是否緊密。觀眾甚至會對搶匪表示同情，因為他們迫切需要醫生來幫助他們。」而在片中飾演搶匪哥哥的泰勒奧森（Tyler Olson）也提到：「我認為這部電影想表達的是『你願意為家人付出多少？』不管是從看似反派的搶匪視角，或是主角與家人的視角，雙方不管是好是壞，都是為了最親近的家人而博鬥。」

這部由「地表最強光頭」布魯斯威利領銜主演的動作強片《惡夜救援》，台灣將在本週五（5／22）與美國同步上映。欲知本片最新消息，請上采昌國際多媒體官方部落格與臉書粉絲團查詢。

(中時 )