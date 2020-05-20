麗寶摩天輪＋麗寶福容大飯店點亮HERO字樣，摩天輪更輪播0、愛心、笑臉等圖案，感謝護國防疫英雄。（麗寶樂園渡假區提供／王文吉台中傳真）

歡慶連續超過10天零確診，麗寶樂園渡假區響應520文化總會舉辦的「2020 Keep Zero, Be Hero用愛畫個圈」線上音樂會活動，天空之夢摩天輪播放特別款燈光秀，輪播HREO、愛心、0、笑臉等畫面，麗寶福容大飯店的外牆也用房間燈點上HERO字樣，藉此感謝防疫護國英雄。

麗寶樂園渡假區表示，天空之夢為全台最大、全球前十大摩天輪，直徑120公尺，經常推出各式燈光秀，讓中部夜景增添不少節慶氛圍、吸引許多人朝聖。本次響應520活動，自20日晚間八點開始，播放HERO、愛心、0、笑臉等圖案，與全台知名景點如台北101、高雄85大樓等串連點燈。

麗寶福容大飯店首次加入點燈行列，外牆秀出「HERO」字樣，建築外觀以橘、紅、藍、黃四色窗戶互相搭配，繽紛搶眼的氛圍，凸顯渡假區的活力與朝氣；繽紛外觀也讓這次的點燈字樣變成少見的「繽紛款」，如同疫情期間人人都是防疫英雄，鼓勵大家繼續努力，攜手走過難關。

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