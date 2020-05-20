因新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，微軟(Microsoft)今年以全線上的方式舉行 Build 開發者大會(Build 2020)，藉由線上連結的方式與全球各地的開發者零距離互動。首日大會中，微軟發表橫跨 Azure、Teams等最新AI、雲端工具，打造了一個為開發者而生的大會。不僅如此，微軟也揭曉了首台以Azure建置的AI 超級電腦，並推出首套針對特定產業所推出的雲端解決方案Microsoft Cloud for Healthcare，帶領全球開發人員適應新潮流，走向未來。

微軟 Build 2020 開發者大會今年在 5 月 19、20 日以線上方式舉行，微軟執行長薩提亞·納德拉（Satya Nadella）透過線上方式向與會者分享微軟在各產業中如何滿足不同的開發者需求，以及協助企業適應最新的遠距工作型態。在疫情影響下，薩提亞·納德拉更表示：「在這不確定的時刻，開發者們站在第一線扮演著重要角色，透過科技加速復原我們的生活。」而無論是遠距工作與教學、銷售，或是雲端基礎設施與協作平台等需求攀升，微軟也在近兩個月內看到本該歷經兩年才能完成的數位轉型趨勢。數位轉型仍在加速，開發者將持續在企業中扮演關鍵角色，微軟特將今年活動連續舉行48小時不間斷，全程由微軟重要事業部門首長，包含合作夥伴計畫經理Scott Hanselman、雲端與人工智慧事業群執行副總裁Scott Guthrie、體驗與設備事業群執行副總裁Rajesh Jha、技術長Kevin Scott以及業務應用總裁James Phillips向與會者無私分享最新動態。

Microsoft Build 2020: CEO Satya Nadella's opening remarks

在 Build 2020 首日，微軟發表了多款新品，亮點如下：

(1)推出Azure Synapse Link：及時分析整合企業資料倉儲和巨量資料，客戶無需移動數據也不用擔心操作系統所帶來的負擔，降低在營運分析上的時間與成本。Azure Synapse Link現可於Azure Cosmos DB中使用，將來也可在微軟其他資料倉儲服務中使用。

(2)強化Microsoft Teams應用體驗：為開發人員簡化從Visual Studio到Visual Studio Code構建和發布Microsoft Teams應用程式提供的體驗。而IT管​​理員也具備進行用戶驗證的能力，批准和事先安裝ISV應用程序的能力。最後，微軟也發表團隊在Microsoft Teams中互動的新模式。

(3)Fluid Framework升級：除了開放給開發人員使用，微軟在com和Web上的Outlook中也提供Fluid組件和Fluid工作區，供終端用戶搶先體驗Fluid功能。

(4)全新Responsible AI機器學習工具：在Azure機器學習和OSS工具包中提供全新並合規的工具來幫助客戶改善模型的可解釋性，減少不公平性，同時確保數據隱私和機密性，進而更負責任地佈署AI模型。

(5)發表Project Reunion：為了幫助開發人員在當今運行Windows 10超過十億台的裝置中開發更多創新，微軟整合Windows平台並將其與OS 系統分離，方便開發人員輕鬆橫跨Win32和UWP API進行整合。

(6)發表世界上首台以Azure建置的AI 超級電腦。專門為OpenAI所開發和設計，用於訓練大規模分散式的AI模型，具備高級應用以及Azure強大的現代雲基礎架構優勢。

(7)Microsoft Cloud for Healthcare：此為微軟首套針對特定產業所推出的雲端解決方案，建立在微軟現有的雲端產品功能上，之後將廣泛應用於醫療照護和其他產業中。例如Microsoft Bookings app in Teams，將協助客戶計劃，管理和執行企業對消費者的虛擬任務。

微軟指出，隨著工作環境的演變，他們將將持續創建解決方案來幫助組織採納新工具，以確保企業運用合乎道德和負責任的方式設計和交付AI應用，建立的互聯的生產力體驗。微軟將持續在協作和生產力解決方案上進行相關投資，協助開發人員解決當今和未來的挑戰。

(科技)