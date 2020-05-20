基隆市警察局第二分局信六路派出所，於前日(18日)9點左右接獲報案，1名高齡80歲老婦在一家銀行旁跌倒。警方到場後，立即認出婦人為社區的關懷老人之一，在經過包紮急救後，立即護送老婦至郵局前與女兒赴約，也將老婦順利安全送回與女兒團聚。

婦人被發現時臉部多處擦傷流血，銀行員趕緊攙扶至路旁，並通知警消人員前來處理。(基隆市警察局第二分局)

銀行員發現一名老婦坐在銀行旁的地上，臉部有多處擦傷流血，趕緊攙扶至路旁，並通知警消人員前來處理。警員抵達現場，一眼就認出老婦是獨居在信五路上的重點關懷老人，員警詢問家人聯絡方式，老婦皆表達不清楚，只是不斷向員警說明要去郵局。

婦人不斷聲明堅持要去郵局前，警員不放心而護送前往，在郵局門口巧遇老婦女兒，才得知原來婦人是為了赴女兒的約來此相見。(基隆市警察局第二分局)

為了老婦安全，員警護送至郵局前，巧遇老婦女兒在郵局前焦急尋找。老婦女兒表示母親是獨居，本與母親相約至郵局前相見，不料母親年事已高，尚未走到郵局前就已體力透支無法獨自前行。因久未見母親到來，女兒著急的四處尋找，所幸經由警方協助老婦已與女兒相見返家。

警察局呼籲家中若有年長者應多加注意及關懷，外出時應有人陪同，也可向市政府社會處、區公所社政課申請「防走失手鍊」，以便走失易於找回。

(中時電子報)