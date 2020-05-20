觀察今年以來全球主要股市表現，前五名依序為深圳綜合5.84％、NASDAQ指數2.37％、上海綜合-4.97％、紐西蘭-6.11％、瑞士-8.03％，整體來看，大陸股市表現相對抗跌，連帶著投信發行的大陸基金表現也相對出色。

績效前五名分別為元大大中華TMT-人民幣18.2％、群益華夏盛世-人民幣14.3％、富蘭克林華美中國消費-人民幣13.7％、群益中國新機會-人民幣13.5％、富蘭克林華美中華13％，績效都有一成以上。

投信法人表示，現階段新冠病毒疫情趨緩，大陸復工情況良好，消費狀況也邁向復甦，加上北上資金回流態勢明顯，陸股可望築底後向上。

群益中國新機會基金經理人洪玉婷指出，大陸公布4月PMI為50.8，較3月的52回落1.2，為連續第二個月維持50以上的月份，觀察組成結構，新出口訂單回落12.9，表現最差，由於歐美地區約佔大陸出口40％，預估受到歐美從3月起陸續封城影響，未來出口相關數據壓力較大。

不過，觀察大陸的消費與投資，則可以看到復甦跡象，從消費來看，每周汽車批發數據已經從3月份衰退40～50％，4月逐周數據為衰退35％、15％、衰退1％，房地產交易數據也是呈現逐月復甦的情形。

資金面來看，受到市場反彈，深滬港通北上資金5月以來買超140.22億人民幣，也使得今年以來流入493.83億人民幣，相較於3月賣超678億人民幣，已見資金回流趨勢，雖然2020年MSCI再度調高大陸權重的可能性不高，但是全球資金寬鬆下，市場資產荒的現象依舊出現，預估主動型資金的配置，仍可望驅動深滬港通北上資金的流入。

群益華夏盛世基金經理人謝天翎表示，大陸經濟景氣在疫情後持續復甦，4月工業增加值同比上漲3.9％，比3月回升5個百分點，和4 月PMI 走勢一致。再從消費端觀察，4月社會消費品零售總額同比增速為-7.5％，下滑幅度較3月收窄8.3個百分點。

生活必需品消費保持正增長，其中糧油、飲料及藥品類分別同比增長18.2％、12.9％和8.6％。可選消費品迅速回暖，例如：服裝鞋帽、金銀珠寶及家用電器均較前值明顯回升。受傷最慘重的餐飲類，也較3月明顯回升，同比增速較前值提高15.7 個百分點至-31.1％。雖然需求端恢復的力道不如供給端強勁，但後續疫情更加穩定後，可望有彌補性消費出現。

短期出口面臨不確定性下，內需相關資產仍為市場偏好，科技創新方面，大陸第一季5G手機佔比已經達到30％，科技創新驅動下，相關供應鏈依舊看好。

(工商 )