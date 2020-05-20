愛護水資源，護地球愛環保！台灣不定時會缺水，日月潭的「九蛙」也不定時會探出頭！為擴大節水效益及促進節水技術研發，經濟部水利署今(20)日完成「沖水小便器」分級制度修法，針對目前普級沖水小便器每次沖水量3公升以下，新增每次沖水量僅1.5公升以下之金級標章。據調查，每年沖水小便器市售量約12萬具，沖水小便器分級後，預估每年將可節省水量約100萬噸，將大幅提升用水效益。

水利署表示，自107年4月1日起實施洗衣機、馬桶必須具備省水標章才可以於國內銷售，獲得民眾及廠商高度認同。「沖水小便器」完成產品分級制後，考量該產品多用於公共場所，也將優先納入應具省水標章銷售產品項目；省水標章將區分為金級與普級實施時程，也將訂定一年緩衝期，再依市場銷售情形調整，以減輕業者庫存壓力。

水利署自87年推廣省水標章認證，民眾只要認明省水標章，即可輕鬆環保、節水又省水費。目前省水標章產品有11項，其中「洗衣機」、「一段式省水馬桶」、及「兩段式省水馬桶」等3項產品依省水量，分為「金級」、「普級」省水標章。經統計洗衣機及馬桶銷售情況，金級洗衣機比普級洗衣機銷售量高，金級省水馬桶銷售數也逐年上升，市售馬桶每3座就有1座金級，也看出眾消費者認同生活節水，對金級省水標章產品接受度亦逐年提高。

金級省水標章。（圖取自水利署網站）

(中時電子報)