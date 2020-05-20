台南市議員蔡淑惠質詢市警局長周幼偉，指外界都說罷韓選舉賭盤四處開，連台南市也不例外。（翻攝畫面／洪榮志台南傳真）

高雄市長韓國瑜罷免案將於6月6日投票，國民黨台南市議員蔡淑惠、蔡育輝20日輪番質詢台南市警局長周幼偉，指最近台南市罷韓賭盤四處開，警方根本不敢抓。周幼偉答詢說，「如果有一定抓，警察沒有不敢，一定全力查緝。」

台南市議會定期會20日進行警察局業務報告時，蔡淑惠質詢周幼偉說，「選舉賭盤會不會影響結果？罷韓台南有開賭盤嗎？」周幼偉說，「有密切注意，但沒有。」

蔡淑惠強調，選舉賭盤會影響選舉結果，外界都說罷韓選舉賭盤四處開，連台南市也不例外，罷韓賭盤開的是一賠一，罷免成功的話要讓35萬票，警方竟然沒抓到，是掩耳盜鈴視而不見嗎？

蔡育輝也指出，自從擔任民代以來，地下賭盤參與選舉傳聞從沒斷過，立委選舉如此，總統選舉更是這樣。現在外界最矚目的就是罷韓賭盤，聽說不但民進黨中央積極動員，地方組頭也全力操作，高雄市有228萬選舉人，只要57萬人罷韓，也就是25％就能成功罷免韓國瑜。

蔡育輝認為，韓國瑜當年以89萬2545票大贏陳其邁15萬票，罷免門檻這麼低本來就不公平，現在又加上民進黨中央積極動員，罷韓組頭四處開賭盤，本來罷韓不會過的，但因為賭盤又增加數萬罷韓人數。民進黨反民主政治的作法讓人不齒，也請警方積極查緝罷韓賭盤。

周幼偉強調，「如果有一定抓，警察沒有不敢，一定全力查緝。」

(中時 )