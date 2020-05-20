隨著全球疫情逐漸趨緩，石化產業營運可望慢慢回溫，台化(1326)第一季單季虧損0.79元，展望第二季，隨著大陸經濟復甦、歐美疫情可控下，有利於市場活絡，價格可望自5月起逐步回升，台化4月營運應為谷底，目前低油價成本下確實有利於下游產品利差擴大，但目前台化主要產品仍有供過於求問題存在，故後續仍看終端市場需求能否回溫。

台化第一季因為受到新冠肺炎衝擊，導致整體市場萎縮，加上大陸新產能投產、國際原油價格又崩跌，使成品與原料價格下跌與高庫存成本影響下，認列庫存跌價損失，使台化第一季稅後虧損46.05億元，虧損0.79元，為2014年第四季以來再次出現單季虧損。

台化認為，4月底石化、塑膠價格除了丙酮及ABS之外，都遠低於過去10年的最低價，可以確定已在谷底，大陸經濟復甦及歐美逐漸解封，有利於市場的活絡，價格可望自5月起逐步回升。

受原油價格一度跌破每桶20美元影響，台化4月營運表現理應最差，不過隨著疫情和緩且各國逐步解禁後，預估5~6月營運將會慢慢往上走，同時第一季主要因認列原料及產品的跌價損失，跌價損失這部分於第二季所需認列的金額會下降，因此，台化認為第二季應該不會比第一季差，但是能否損平則較難判斷，主因在於解封後訂單並不一定這麼快恢復。

台化4月合併營收181.34億元，月衰退12.7%、年衰退35.7%，主要是受疫情及原油價格低迷不振影響，石化產品亦隨之下跌，其中台化有關產品中，以苯下跌32%最多，再者還有PX下跌18.5%、PTA下跌13.7%、SM下跌12.6%、苯酚下跌17.5%，塑膠PS、ABS、PP跌幅超過10%，故衝擊4月營運表現。

法人也指出，低油價成本有利於產品加工利差擴大，因此逐季來看，台化有望第二季走出營運低谷，但部分產品仍有供過於求狀況，故預期全年EPS落在2.72元，仍為2014年以來新低。

(時報資訊)