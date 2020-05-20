據實價資料最新資料顯示，新北市的政經中心板橋市，雖然區域內新板特區有高價的豪宅群聚，不過統計2019年過去一年多以來的實價資料，單價最高的前10名全部由地標社區「新巨蛋」囊括，顯見交通便捷的捷運宅，仍深受通勤者的喜愛。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，新巨蛋社區是板橋地標建築，社區中有許多套房產品，因為是捷運宅加上周邊機能成熟，新巨蛋一直受到消費者的喜愛，由於租買的需求穩定，從實價的租金行情也可發現許多套房的租金每月達兩萬元以上，該社區除了自用型的買方以外，也常見到收租型的買方購置套房收租，租金投報率大致在2.5%~3%左右。

新巨蛋在景氣最好時，單價成交多在每坪80萬元左右，但景氣修正的2015~2016年，房價亦有一段修正，每坪成交多在65~70萬元，但近期隨房市復甦，房價也出現一波反彈。

從2019年1月以來，板橋實價最高的前10筆成交行情都是「新巨蛋」，包括36樓成交1080萬元，換算每坪79.4萬元，23樓成交1320萬元每坪79.4萬元，37樓成交1376萬元每坪79.2萬元等，成交行情明顯較三、四年前復甦，但尚未回到景氣最高峰時的房價。

(時報資訊)