麗清(3346)第1季因大陸廠受到疫情影響，創下創歷年單季最大虧損，不過，4月營收較3月顯著回升，法人預期，下半年後續業績將隨大陸車市回溫，全年營收仍有機會力拚與去年持平。

該公司第1季營收6.57億元，稅後淨損1.29億元，每股虧損1.71元，較去年同期由盈轉虧，除了疫情影響，新廠投產初期折舊及相關成本較高也是原因。麗清4月營收3.68億元，年減7.7％，但較3月1.25億元呈現倍增，顯示大陸車市逐步回穩，客戶車燈拉貨力道回升。

麗清桃園觀音新廠已陸續完成自動化設備建置，預計6月小量生產，但今年貢獻不大，預估2021年可以產能全開，年營收貢獻可達8～10億元。

今年第1季毛利率2.48％，創下掛牌以來單季最低，主要受到新廠攤提及直接人工增加，雖然第2季後可望逐步改善，但法人預估2020年毛利率仍將下滑3～4％。

(時報資訊)