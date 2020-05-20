連鎖餐飲集團雅茗-KY（2726）今（20）日宣布將投資入股台灣知名飲料品牌「可不可熟成紅茶Kebuke」，利用在海外拓展市場的深厚基礎，將台灣好品牌帶向國際舞台、攜手打「國際盃」，並豐富集團品牌深度、專注茶飲經營，將雅茗打造為「茶飲王國」。

雖然今年營運遭逢新冠肺炎疫情衝擊，但雅茗仍維持擴大展店、國際合盟、投資併購3箭發展策略目標不變，除了主力品牌「快樂檸檬」全年新展500店目標不變外，合盟、併購亦將會是成長動能之一，盼強強聯手共同擴大發展。

雅茗發布重訊公告，為擴大未來營運成長動能與全球茶飲競爭力，董事會通過由子公司宴群國際投資經營茶飲品牌「可不可熟成紅茶」的永醇誠股份有限公司，第一階段擬斥資8千萬元取得20％股權，後續將分階段持續深化雙方合作。

雅茗表示，集團創業以來聚焦茶飲經營，目前旗下擁有旗艦品牌「快樂檸檬」、高端輕奢品牌「茶閣里的貓眼石」、主打黑糖珍珠奶茶品牌「喝嘛」，全球總店數逾1100家。此次攜手「可不可熟成紅茶」，將熟成紅茶納入集團版圖，進一步厚植品牌深度。

雅茗指出，「可不可」於2016年重新改造品牌，以世界洋行茶商及英倫復古風概念，主打斯里蘭卡高級熟成紅茶商品，深受台灣年輕人及大學生喜愛。目前全台店數已超過170家，預期未來3年可望拓展至300家，營運維持穩健成長，可望對集團營運帶來相當挹注。

雅茗表示，「可不可」已在台灣打下市場根基，接下來是進軍國際。集團在全球已進軍20國、插旗200多個城市，全球總店數逾1100家，擁有豐厚的全球加盟商資源，攜手「可不可」將可提供更多品牌選擇，加快打造成為華人最佳茶飲創業平台的布局規模與腳步。

雅茗認為，集團確立以「茶」為核心的經營理念，進行茶飲品牌的多國家、多市場、多文化「3多」布局，除可逐步分散過度集中單一市場風險，更能把台灣優質品牌帶到海外，傳遞茶飲文化。

雅茗表示，集團目前擁有多個茶飲品牌，各有特點、差異化程度高。西方國家對紅茶接受度與了解程度高，結盟「可不可」對集團開拓國際市場增添利器。預期在新冠肺炎疫情逐漸趨緩後，3箭發展效益將逐漸產生，對下半年的營運動能回升有信心。

(時報資訊)