「英德配」520總統就職日，外資首次在總統就職日「買超」台股，今買超台股42.7億元新台幣。台北外匯經紀公司新台幣匯價以29.96元收盤，貶值1分，成交量8.26億美元。

上周外資仍呈連4日賣超台股，而本周則逆勢連2日買超台股。匯銀指出，市場因美聯儲主席鮑威爾看壞經濟前景，中美間緊張情緒攀升，上周外資匯出力道加重，但29.9上方出口商賣壓出籠，且有債券ETF贖回款，抑制台幣貶幅。上周五新台幣收在29.95元，貶值4.8分，周貶幅0.16%。

本周有520總統就職，外資在台股轉為買超！未來市場關注焦點在中美科技戰情勢變化，隨美國祭出華為出口管制措施後，於美國設廠之台灣公司將深受影響，市場仍擔憂中美間緊張情勢加劇，短期內美元避險需求上升，預估「英德配」520總統就職日後，新台幣兌美元區間偏弱，預估匯率區間29.8~30元間。

(時報資訊)