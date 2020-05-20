電腦大廠華碩去年進行內部稽核及內部控制的查核程序時，發現採購程序有異，檢附向關事證後主動向刑事局報案。

疑溢價採購獲利9000萬，華碩經理送辦帳戶還有2500萬。(林郁平翻攝)

刑事局偵查第一大隊報請士林地檢署檢察官周禹境指揮偵辦，發現42歲張姓採購經理與旗下31歲陳姓女員工，涉嫌向未經公司審查為供應商的指紋辨識模組廠商，以2.95美金的初始價格，採購量產後僅需2.33美元的零件，總金額達1000多萬元，導致華碩提高採購成本造成損失。另涉嫌向一家4G網卡公司溢價採購，金額約100多萬元。

警方調查，張男碩士畢業，2013年進入華碩，住在桃園藝文特區的豪宅，發現他的帳戶從2015年起，陸續存入8000多萬元現金、相當異常。此外，張男也投資期貨、股票，但大多賠錢，檢警將再持續清查張男資金來源，及是否涉及其他家廠商的採購弊案。

警方昨晚前往搜索，查扣到手機6支，筆電2台，USB1支，中國建設銀行金融卡1張，現金45萬元、美金2萬5047元、人民幣3萬5000元、日幣27萬1000元，金融卡7張，裡面餘額達2593多萬。全案訊後，依詐欺、背信罪嫌移送法辦。

(中時 )