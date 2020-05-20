不畏疫情影響 4月外銷訂單年增2.3％ 16:252020/05/20 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部統計處20日公布4月外銷訂單統計，金額為385.3億美元，較去年同期年增2.3%，金額創下歷年4月第三高，連續兩個月正成長。統計處表示，受惠遠距商機崛起及科技應用擴展，科技類貨品接單明顯增加，整體表現較上次預估來的好。 值得注意的是，由於外銷訂單高度仰賴海外生產的資訊通信產品接單成長，讓4月外銷訂單海外生產比回升至56.0%，比去年4月提高5.2個百分點，不過累計1至4月仍較上年同期降1.0個百分點。 (工商 ) #外銷訂單 #統計處 #百分點 #疫情影響 #經濟部 也許您會感興趣 推薦閱讀 我4月外銷訂單 恐轉黑 04:102020/05/17 財經要聞 受疫情影響 冰雪奇緣音樂劇將永遠落幕 20:062020/05/17 生活 《興櫃股》汎德永業首季EPS1.3元 Q2疫情影響下降 07:452020/05/18 財經 口罩日產能盼躍2,500萬片 經濟部著手規劃逐步解禁 11:162020/05/18 生活 《水泥股》台泥疫情影響相對小 大陸水泥4月發貨量回復水準 17:392020/05/18 財經 公開政權 蔣堅邀出掌經濟部 04:102020/05/19 兩岸藝文 經濟部 衛福部 合作打造智慧防疫病房 04:102020/05/19 產業特刊 疫情影響廣告業叫苦連天 只有這家公司卻逆勢竄升 12:162020/05/19 社會 疫情影響銷日產量 台中市促銷文心蘭 14:552020/05/19 生活 疫情影響520系列活動 但田中公所一樣超有愛 14:132020/05/20 生活 財經熱門新聞 台積電赴美最終下場…謝金河曝7字示警 - 財經 散戶小心！520尾盤出怪招 專家洩明天台股漲跌 - 財經 逼死華為！專家驚爆川普驚天陰謀 - 財經 Moderna沒那麼神！美股噴千點 抓到背後大黑手 - 財經 台積電掉槍 三星奪單華為？真相竟是… - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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