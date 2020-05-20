經濟部統計處20日公布4月外銷訂單統計，金額為385.3億美元，較去年同期年增2.3%，金額創下歷年4月第三高，連續兩個月正成長。統計處表示，受惠遠距商機崛起及科技應用擴展，科技類貨品接單明顯增加，整體表現較上次預估來的好。

值得注意的是，由於外銷訂單高度仰賴海外生產的資訊通信產品接單成長，讓4月外銷訂單海外生產比回升至56.0%，比去年4月提高5.2個百分點，不過累計1至4月仍較上年同期降1.0個百分點。

(工商 )