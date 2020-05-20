金管會主委黃天牧與卸任主委顧立雄520進行交接典禮，監交人為行政院政委羅秉成，羅秉成與顧立雄是故交好友，兩人致辭時也幽默互虧，炒熱現場氣氛。羅秉成不只肯定顧立雄在任的成績，還指出顧立雄自謙說金管會主委這個工作很難做，代表他覺得「很難做但還是做得不錯」。顧立雄則爆料，他最想做的職務就是政委，無奈一直沒機會。

羅秉成表示，他與跟顧立雄認識已久，二年半前顧來接主委時很多人替他擔心，但如今卻交出好成績，今日監交很高興，未來去迎接國安會也是眾所期盼。顧立雄2017年9月接任以來，致力於金融科技發展，鬆綁法令開放金融商品業務，在提升金融業韌性、保障消費者權益上有相當亮眼表現，包括開放純網銀、推出監理沙盒，強化公司治理、推動證券逐筆交易制度，督導保險業接軌IFRS制度，落實公平待客原則與整合電支電票法。

羅秉成對顧立雄的表現也表示肯定。他指出，顧立雄任內金融市場有長足發展，全體銀行業的淨值從3.83兆元成長到4.53兆元，上市櫃公司的市值從34兆元成長到37.58元、保險業主權益從1.43兆元成長到2.13兆元。他笑說，法律人最不能掌握的就是數字，「反正看結果就是有成長。」

羅秉成說顧立雄是「萬用工具人」，因為律師可攻可防，可做原告代理人也能做被告代理人，律師變身其他角色可能需要轉換時間，但可以後發先至。

提到新主委黃天牧，羅秉成則稱他「不是路人甲」。黃天牧金融學經理歷完整，顧立雄是法律人轉任金管會首例，黃天牧的學經歷在會裡也少見，業務嫻熟度不必多言。

羅秉成表示，他跟黃天牧過去不是很熟，但在去年亞太防制洗錢組織APG第三輪評鑑裡帶領金管會團隊表現優秀，文質彬彬、條理清楚，當時許永欽副主委與黃主委合作無間，在去年才能得到最好的成績，未來可攜手並進。檢查官轉任金管會也是首例，還好顧立雄有先例，未來黃、許二人配合，一定會有好表現。

顧立雄則表示，羅政委是他在民間一起奮鬥的好友，長期從事司法改革、社會運動，羅是在他力薦之下才進到政委的，但羅政委一直守著政委相關法案協調，至於他自己的際遇大不相同，本來是想爭取到政委的，但一直沒辦法得到，先到立委，再到黨產會、再到金管會，顧再次強調，二年八個月前是路人甲，但現在應是「金融人」了。

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