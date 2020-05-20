到底誰才是最強病毒？由於流感病毒已經成為常態，而且還需要因應病毒變異而年年施打疫苗，所以不少人認為流感病毒比新冠病毒更加難纏！

根據疾管署資料顯示，2019年10月起至2020年3月流感脫離流行季，這段期間流感併發重症病例累計965例，其中死亡案例為146例；反觀新冠肺炎，台灣目前累計440例確診，僅7例死亡，相較之下，流感死亡人數多出20倍，似乎流感更加可怕？

中國醫藥大學新竹附設醫院感染科主任張凱音認為兩者不應彼此比較，第一是新冠肺炎、流感的分母數量並不相同，所以死亡人數不能直接比較；再者是目前針對新冠肺炎的預防、治療措施都非常嚴密，在這樣超前部屬的情況下，確診、死亡案例較少是合理的。另外，雖然流感的感染、死亡人數明顯較多，但因為流感有疫苗、藥物治療，而且醫界已經熟知流感病毒特性，所以控制病情的方法更多，而新冠病毒卻充滿太多未知數，而且也還沒有疫苗、藥物，所以不能因為新冠肺炎的死亡人數較少，就認為新冠病毒不厲害。

疾管署數據也顯示，在上述965件流感併發重症案例中，高達98%病例未接種流感疫苗，且近8成都具有慢性病史，可見如果擔心罹患流感，最好的預防方式就是秋冬時施打疫苗，其他則是保持個人良好衛生習慣，勤洗手、戴口罩、生病不出門，如此也能一併預防第二波的新冠肺炎疫情。

(中時電子報)