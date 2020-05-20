生技公司Moderna周一針對新冠肺炎疫苗候選藥物試驗結果為「正向」，激勵美股飆漲逾900點，但周二卻揭露該份報告缺乏關鍵數據，加上美國新屋開工數創下2015年2月以來最低水位，美股周二收跌391點。對此，專家表示，只要掃除新冠肺炎這個障礙，道瓊指數飆至3萬點，並在2023年來到4萬點。

資本管理公司 Heritage Capital 總裁Paul Schatz表示，長期來看，美國經濟將復甦，他相信道瓊指數會在2021年達到3萬點，到2023年將攀升至4萬點，若長期看空美國經濟或是消費能力，將成為輸家。Paul Schatz指出，只要跨過這重重障礙，將有更多利多推動美國經濟這列火車前進。

Paul Schatz認為，美股Q1大幅度修正，主要是來自於相當紮實的市場基本面，這與2000 年、2008年、2011年以及2018 年股市下挫情況不同。Paul Schatz以房屋與白蟻來形容，通常下跌20%會被市場視為熊市，在房屋倒塌前，白蟻就會開始侵蝕地下，但這次並沒有看到白蟻出現。

Paul Schatz指出，新冠肺炎疫情很有可能在今年秋季捲土重來，到時美國政府已經做好準備，將有快速檢篩、呼吸器以及醫療設備使用，並爭取到2021年疫苗問世。Paul Schatz表示，今年Q3、Q4就會復甦，屆時就會有連續的GDP季度強勁成長，將先前的幅度收復50~80%，剩餘損失要耗費較長時間恢復，這可能導致不少小型企業關閉，導致這些員工失業。

(中時電子報)