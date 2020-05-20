羅志祥和周揚青在4月底一封分手信證實兩人9年情斷，也揭穿羅志祥的完美人設，更爆出他和兄弟會玩「多人運動」的荒唐行為；當時羅志祥二度發聲後就神隱，今(20)一早在微博寫了一篇7千字懺情文「男孩女孩」，道出兩人過往甜蜜，也再次向她道歉。

大陸鳳凰娛樂將羅志祥7千字懺情文整理以下11重點：

1.羅志祥看到周揚青第一面就感覺很特別，一見鍾情主動搭訕。

2.兩人在KTV合唱歌曲，開始變得熟悉。當晚，羅志祥要到了周揚青的手機號。

3.羅志祥鼓起勇氣發了第一封信息，兩人意外開啟了話題。慢慢開始曖昧，每天早晚問候；周揚青還因為朋友有和羅志祥一樣的項鍊，心裡吃醋。

4.兩人正式第一次約會，那天的羅志祥心裡很緊張，心裡排練過無數個打招呼的方式。

5.兩人開始正式交往遠距離戀愛，每次分別都很不捨；羅志祥送給周揚青的第一個禮物，是自己的同款項鍊。

6.戀愛期間有很多甜蜜瞬間：羅志祥騎摩托車帶周揚青約會；雖然周揚青害怕坐雲霄飛車，但為了羅志祥硬頭皮哭著上了；羅志祥偷偷取銷了三天的工作，安排好隔天最早的班機，只為給周揚青一個驚喜；在上海旅行的時候，羅志祥遇到賣花的阿姨，偶然間買下的玫瑰花，成了意外的幸福。

7.穩定交往一段時間，羅志祥帶周揚青見了自己的媽媽，第一次見面十分愉快。

8.周揚青做品牌期間，產生放棄的念頭，是羅志祥一直鼓勵陪在她身邊。

9.戀愛期間也有爭吵，雖然兩人去日本旅行鬧彆扭，但是還拍下了難忘的親密合影，讓羅志祥印象深刻。

10.周揚青偷偷向羅志祥媽媽討教，做了第一頓料理，羅志祥開心地吃完了全部。

11.羅志祥說他們最大的樂趣就是互相誇獎，因為任何人的讚美都比不上對方的一句認可重要。

儘管羅志祥特地選在520深情喊話，許多網友卻一點都不買帳，紛紛留言狠酸，「羅志祥別再立癡情苦苦挽回男的人設了」、「別裝了」、「娛樂圈就像他的名字一樣，就是為了娛樂而已」、「為了復出真的是拚到頭皮都沒了」、「所以小豬發這個是啥意思？我很愛周揚青但還是背著她玩多人運動，在每個城市有不同的砲友？」、「最討厭這種男人，擁有的時候不珍惜，現在犯賤」。

(中時電子報)