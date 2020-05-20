中美關係緊張，加上疫情爆發後，讓企業意識到過於依賴一個地區，將導致風險過大，因此，越來越多美企選擇分散供應鏈，蘋果日前才傳出要撤離AirPods的大陸3成產能，現在又有媒體報導，指稱蘋果的新品頭戴式耳機(Airpods Studio)，將會選擇「越南製造」。

綜合媒體報導，蘋果為實現多元化供應鏈，致力尋找大陸以外的生產地區，因此，這次的新品頭戴式耳機(Airpods Studio)，將計畫在越南生產。如果消息屬實，這也將是蘋果首次利用越南生產新品，而不單單是用來製造舊品。

該報導也提到，Airpods Studio將由歌爾聲學及立訊組裝，並在6月或7月開始向蘋果發貨，推算其問世的時間可能就在夏末初秋時，天風國際證券郭明錤也曾表示，該新品將在2020年中開始量產。

此前，蘋果就已多次傳出分出部分大陸產能，像是在5月初時，日經報導蘋果有意在越南生產400萬副的無線耳機AirPods，約佔本季產能3成。沒幾天後，印度經濟日報也指出，蘋果正在研究一項提案，將2成的手機產能轉往印度。看來，無論消息正確與否，但美企對於分散供應鏈的想法，已是勢在必行。

(中時電子報)