死亡種類有大頭鰱、鯉魚、鯽魚、苦澤魚及吳郭魚等種類。（張毓翎攝）

嘉義縣政府農業處漁業科長張建成指出，受滯留鋒面影響，大量雨水會使埤塘水質改變。（張毓翎攝）

牛挑灣埤生態園區被民眾發現湖面出現大量魚群暴斃。（讀者提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣朴子市牛挑灣埤生態園區20日被民眾發現埤塘出現大量魚群暴斃，現場飄散陣陣難聞的屍臭味，當地里長黃勝義說，此處曾發生吳郭魚暴斃情形，但最奇怪的是，這次竟連十幾台斤重的大頭鰱也死亡；市公所表示，將請業者打撈死魚，嘉義縣環保局已做基本水檢測，ph值和含氧量皆正常，是否因水汙染造成，有待進一步釐清。

牛挑灣埤擁有豐富水生資源，園區內還設瞭望台、環湖木棧道等，是附近居民休憩、散步的重要場所，但現在埤塘邊不僅有密密麻麻魚屍，空氣中還飄散濃濃屍臭味，縣議員姜梅紅今日接獲民眾反映，牛挑灣埤浮出暴斃魚群，景象怵目驚心。

黃勝義指出，19日已有居民發現埤塘出現魚屍，他認為可能跟水中溶氧過低有關，不過，此處水源來自朴子鴨母寮大排，大排新莊段長年遭鄰近畜牧場偷排廢水，使得埤塘長期被汙染，此外，還有許多民眾來釣魚；若不是天候因素，那極有可能是人為造成的。

嘉義縣政府農業處漁業科長張建成指出，受滯留鋒面影響，大量雨水會使埤塘水質改變，加上近日氣壓較低，天氣悶熱多雨，溶氧也會減少，同時池底甲烷及硫化氫等有毒氣體含量也可能提高，容易引起池中魚隻生物緊迫，情形嚴重就會造成魚隻死亡。

死亡種類有大頭鰱、鯉魚、鯽魚、苦澤魚及吳郭魚等種類。市公所表示，已聯繫清運業者，預計明天開始清除魚屍。環保局表示，已派人進行檢驗，也計畫將魚隻檢體送至家畜疾病防治所，釐清原因。

(中時 )