圖為水質監測系統。（台南市農業局提供／李宜杰台南傳真）

漁民過去憑經驗養殖，須經常巡視魚塭及適時開關水車、投餌，費工又具危險性。（台南市農業局提供／李宜杰台南傳真）

台南魚塭養殖面積近1萬4000公頃，全國第1，但漁民過去憑經驗養殖，還須經常巡視魚塭及適時開關水車、投餌，耗人力又具危險性。為改善漁民勞動環境，台南市政府配合漁業署及中華民國養殖漁業發展協會，推動「補助漁民購買智慧養殖設施」計畫，20日在北門區舉辦記者會，廣邀漁民盡速申請。

農業局長謝耀清表示，隨人工智慧技術導入養殖作業，可改善缺工問題並進行科學操作判斷。養殖戶即使身在遠端，亦能精準監控魚蝦養殖環境與生長狀態，並透過智能電箱，控制水車運轉與飼料投餵，降低養殖成本、提高產能。另外，智慧養殖也能監控水質，並搭配預警系統，提供養殖戶應變時間，減少損失。

農業局說明，計畫補助對象為領有養殖漁業登記證的業者（一般漁民、漁民團體、營業項目登記有水產養殖之公司或商號），可申請補助1／2的經費購買智慧養殖設施，最高補助15萬元。

另外，農業局也邀請養殖青年黃國良，分享使用智慧養殖設施的經驗，他指出，使用水質監控系統，電極棒要高頻率定期清洗，確保監測數值正確，才能發揮效用。

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(中時 )