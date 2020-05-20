台中市文化局長張大春表示，疫情下半年若趨緩，將陸續開放藝文活動。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

台中市府文化局聘請藝文紓困輔導員協助團隊申請補助，成立「台中市演藝團體大平台」官方line群組提供紓困資訊，協助藝文界度過難關。台中市文化局長張大春20日表示，下半年如疫情趨緩，將陸續開放藝文活動及推動更多振興方案。

台中市政府文化局針對文化部推動的「藝文紓困1.0」及「藝文紓困2.0」各舉辦輔導說明會，吸引數百位藝文人士參與，並聘請藝文紓困輔導員協助團隊申請補助，成立「台中市演藝團體大平台」官方line群組提供紓困資訊。

台中市文化局長張大春表示，下半年如疫情趨緩，將陸續開放各項藝文活動，推動更多振興方案，文化局推出的「藝文紓困3＋2」，包括場地費用全額退還、放寬受補助演出的辦理期限、補助款提早撥款。

張大春指出，台中市文化局並透過線上劇場、表演藝術徵件等計畫，鼓勵團隊多元創作累積能量，預計5月底前公告獲選團隊名單，線上劇場獎金最高3萬元，表演藝術升級獎金最高30萬元。

至於文化部的推動「藝文紓困2.0」自5月4日起受理申請；未申請勞動部補助方案的藝文工作者，可向文化部申請「各類型藝文事業及自然人減輕營運衝擊補助」，即日起至6月10日受理申請。

(中時 )