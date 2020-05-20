隨著美國社交距離放寬及多州陸續重啟經濟，該國原油庫存連續15周增加後首度下滑，且市場預期沙烏地阿拉伯6月可望進一步減產，支撐7月輕原油期貨價格以連三日的長紅棒走勢快速攻上30元整數關卡。

國泰期貨分析，本波國際原油價格反彈的原因，主要是建立在歐美各國陸續重啟經濟所產生的原油需求，以及產油國面臨低油價的減產動作之上，短線在價格帶量跌破短期均線前，仍可正面看待原油價格表現。

(工商 )