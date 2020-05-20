二大主因 支撐油價表現 16:362020/05/20 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著美國社交距離放寬及多州陸續重啟經濟，該國原油庫存連續15周增加後首度下滑，且市場預期沙烏地阿拉伯6月可望進一步減產，支撐7月輕原油期貨價格以連三日的長紅棒走勢快速攻上30元整數關卡。 國泰期貨分析，本波國際原油價格反彈的原因，主要是建立在歐美各國陸續重啟經濟所產生的原油需求，以及產油國面臨低油價的減產動作之上，短線在價格帶量跌破短期均線前，仍可正面看待原油價格表現。 (工商 ) #支撐 #陸續 #重啟經濟 #減產 #原油 也許您會感興趣 推薦閱讀 台股基金力拚上游 5檔報酬率翻正 20:492020/05/16 財經 啟發投顧本周看好5G、半導體、生技等三類股 09:132020/05/18 財經 原油市場前景改善！國際油價衝破30美元關卡 09:482020/05/18 財經 美國各州陸續重啟 投資者預期股市繼續震盪 19:082020/05/18 財經 供需好轉 美期油站上32美元 04:102020/05/19 全球財經 後疫情時代 關注雲端、5G、線上零售、影音串流概念股 10:332020/05/19 財經 油價最慘過了…揭背後2大護盤魔手 10:592020/05/19 財經 《國際社會》紐約市拚復工 6月上半月啟動首階段 14:152020/05/19 財經 《日股》看好重啟經濟 日股登兩個半月來新高 15:402020/05/19 財經 油價連漲三周 但今晚有顆未爆彈 17:052020/05/19 財經 財經熱門新聞 散戶小心！520尾盤出怪招 專家洩明天台股漲跌 - 財經 台積電赴美最終下場…謝金河曝7字示警 - 財經 台積電掉槍 三星奪單華為？真相竟是… - 財經 傳大陸對美企報復清單：思科、波音、高通 - 財經 逼死華為！專家驚爆川普驚天陰謀 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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