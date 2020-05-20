美國日前實施新出口管制措施，限制全球使用美國技術的半導體製造商向華為供貨，陸媒引述知情人士透露，華為事先已預判美國會進一步制裁其晶圓業務，因此已提前向台積電和中芯國際等供應商追加大量訂單。

集微網報導，這些晶圓根據製程不同，交貨期大約在2.5個月至4個月，可以在9月14日前完成交付，以用於維持一季的產品銷售，安全期可以到2020年底，所以美國的封殺升級，對華為及其供應商的短期影響不明顯。

5月15日晚間，美國商務部旗下工業暨安全局（BIS）發布公告稱，將修改規定讓全球半導體廠在出口給華為前必須取得美國政府許可。

根據修改後的規則，華為及其所有附屬公司，採用被列入美國商務控制清單的設備所生產的晶片類產品，即使是在美國以外生產，也要受到規則的管制。無論是海外出口、中轉貿易、還是本土交付給華為及其附屬公司，都需要獲得許可證。

此舉意味著，除台積電以外，採用大量美國設備的中芯國際、華虹宏力、長電科技等大陸晶圓代工廠和封測廠，也無法在未獲得美國許可的前提下向華為交付產品。

(工商 )