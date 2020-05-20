台菸酒公司今（20）日受訪時指出，隨著疫情趨緩，台菸酒的階段性任務已完成，下周五（29日）起將陸續關閉六大防疫酒精產線，回歸生產一般產品，如宜蘭酒廠將轉回生產紅露酒。

台菸酒公司認為，自今年2月初至今，台菸酒已生產1,800萬瓶酒精，可涵蓋多數國人需求，加上現在疫情緩和後，台菸酒倉庫、四大超商、全聯、美聯社等都還有大量庫存，後援可說是供應無虞。

不過，台菸酒公司副總廖志堅表示，停產防疫酒精只是回歸到正常生產步調，如果國家有需求，台菸酒產線也能立刻轉做防疫酒精，等於是「隨call隨到」。

此外，在新冠肺炎疫情後，國人養成衛生習慣，出門都會帶一瓶隨身瓶酒精，為迎合市場需求，台菸酒未來改與代工廠商接洽合作，將提供配方及原料給對方推出60ml乾洗手產品，內容物為75％防疫酒精與芳香精油，並且改為塑膠瓶包裝、調整價格，最快6月即可上架。

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(工商 )