大陸電動汽車大廠比亞迪汽車有限公司近日發生多項人事變動。啟信寶資料顯示，王傳福卸任法定代表人並不再擔任該公司董事長，接任者為何志奇，同時後者還擔任該公司總經理職務。

每日經濟新聞報導，除法人代表更換以外，比亞迪汽車有限公司高層也發生變動，呂向陽、吳經勝、夏佐全退出董事行列，新增廉玉波、趙儉平、周亞琳為董事，新增謝瓊為監事。

啟信寶資料顯示，比亞迪汽車有限公司成立於1997年3月，註冊資本為人民幣（下同）13.51億元，公司經營範圍包括汽車零部件及配件製造、城市軌道交通設備製造、建築工程用機械製造等。

值得注意的是，此前，王傳福已卸任多家比亞迪子公司的法定代表人、董事長，包括上海比亞迪有限公司、西安比亞迪實業有限公司、汕頭比亞迪實業有限公司、青海比亞迪鋰電池有限公司、惠州比亞迪實業有限公司等。報導稱，儘管比亞迪旗下多家子公司法人變更，但各公司的經營、股權結構等均未發生變化。

A股上市的比亞迪20日股價收報59.01元，上漲1.36％。

(工商 )