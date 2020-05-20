friDay購物觀察內部數據資料，有鑑於去年同期暴雨侵襲的預期心理，再加上5月氣候明顯潮濕，直立式鞋襪烘乾機於去年銷量創新高後，再次爆發買氣，五月第一週銷量較去年同期成長近5成之多。

上週因連日陣雨及濕氣而明顯帶動瞬間銷量的商品中，表現最突出即為直立式鞋襪烘乾機，判斷其單價較低因此許多民眾一次購買多台，不僅家裡可用，公司也很需要放一台，以防上班途中因雨淋濕的鞋襪無法烘乾，還得忍受穿一整天的不適。

另外，台灣的潮濕環境除濕機也是居家必備電器，而今年受到疫情影響，更多民眾選購除溼機的考量重點需兼具清淨、過濾病菌功能，而該類除溼機的銷量在今年第一季也較去年同期明顯增加近7成，再加上政府推動的節能家電補助方案，今年在除濕機整體商品的平均客單價較去年提高1,000元。

觀察消費者輪廓，因現在的社會結構多以2~4人成員組成的小家庭為主，除濕機的熱銷機型以適用6~10坪且9,000~12,000元價格區間佔5成訂單為最大宗，其次則為2,000~4,000元僅具基本除溼功能機型，判斷消費族群為在外住宿學生及年輕租屋族為主力。

(工商 )