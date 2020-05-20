林予晞20日以嘉賓身份出席服飾活動，坦言近日受到疫情影響，自從去年拍完《天堂的微笑》後已沈寂3個月，原談妥的新戲從5月延到7月，最近得知還要等到11月，至今手上沒有任何戲約，更自曝疫情期間似乎有變胖，夏天到了要開始減肥。除了演員身份，林予晞斜槓當攝影師、專職作家，也透露首度和雜誌合作拍攝男模特兒，對方裸上身讓林予晞一度臉紅到不行，她笑說「那男生小我19歲，他年紀小到讓我有罪惡感」。

林予晞笑說，原本想找天蠍性感男王可元或黃河，後來改拍不認識的同門師弟劉敬，原本拍攝時要穿衣服，但因為尺寸不合，後來決定以半側裸方式呈現，拍攝過程坦言看到男模脫到只剩「小內褲」，林予晞臉紅說「演員平時打鬧習慣，用最自然狀態呈現，想笑就笑、想害羞就害羞，可是攝影師不能有這種情緒」，更形容當下看到男模裸體心情「我只有用欣賞雕像的角度去看，就是尼姑跟修道士的狀態」。

林予晞透露近期積極斜槓，擔任攝影師、作家。（吳松翰攝）

林予晞熱愛收集古董車及攝影器材，坦言過去每月每張信用卡至少都刷2、3萬，也因疫情關係較少花費，卡費帳單瞬間少了幾萬元，讓她檢討為什麼要花這麼多錢。她分享日前赴河濱公園試戶外閃光燈，由於當天有工作上了全妝，本來是帶著口罩，竟吸引對攝影好奇的3位國中女生前來請教，林予晞開心大方分享，講到一半把口罩拿下，3個女孩瞬間往後倒退，大驚「你、怎、麼、這、麼、漂、亮」，事後林予晞很感動自己有機會教導女生學攝影。

除了攝影外，林予晞長期和媒體專欄合作，每週推出一篇文章，近日合約將滿、再獲媒體接續合作邀約，讓林予晞感動「感覺內容有被肯定到，希望更扎實寫作身份」，而她2個月前刪掉臉書app，只留下通訊軟體和IG，林予晞說「這段時間疫情影響，大家情緒都比較焦躁，感觸也很多，就怕自己不由自主被牽著走」，雖少社群平台但和好友互動沒有少，也笑說看到好友連俞涵要開Youtube頻道，笑虧「沒想到她要開頻道，他這麼害羞的人」

(中時 )