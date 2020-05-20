一架隷屬美國空軍第58戰鬥機中隊的 F-35A聯合打擊戰機，在佛羅里達州的艾格林空軍基地(Eglin AFB)空軍基地墜毀，飛行員成功彈射，已被發現並轉送到基地的第96醫療小組醫院進行觀察，目前飛行員狀況穩定。

航空學家(The Aviationist)報導，艾格林空軍基地表示，這架戰機是在夜間飛行訓練時發生事故，當時正在返航階段。這是美國空軍第一次訓練飛行期間出事故，而損失F-35戰機。

事件發生在當地時間5月19日晚間9:30，隨後大量的即時報導在Twitter與社交媒體上傳開，於是美國空軍也發布了關於這起事故的官方聲明。

上週五(5月15日)，第43戰鬥機中隊的F-22猛禽戰機，也在飛行訓練過程中墜毀，飛行員及時彈射，同樣送到格林基地附近的醫院，也就是說，該基地在一週之內，發生兩起第5代戰機的失事。

第58戰鬥機中隊，又叫「大猩猩中隊」，是美國空軍的第一個F-35A訓練中隊，於2010年末接收了第一架F-35A，之後持續擔任培訓F-35飛行員的工作。

F-35A「閃電二式」( Lightning II)，是洛克希德·馬丁公司(Lockheed Martin)研發的第五代先進戰機，具有低雷達訊跡、單座、單引擎的特徵，於2006年12月15日首飛。它是「聯合打擊戰機」(JSF)的成果，意思是多功能。它另有三個變體，分別是A型：常規空軍型、B型：垂直起降型(V/STOL)、C型：航空母艦型。F-35A被美國空軍、以及澳洲、以色列、義大利、日本、荷蘭、挪威和韓國使用，此外還有其他國家正在等待F-35A的初始訂單到來。

F-35 Aircraft Takeoff & Land At Eglin AFB

F-35A已與以色列和美國空軍進入作戰中隊，而美國海軍陸戰隊的F-35B，也具備初始作戰能力。在這一起(5月19日)的失事之前，只有2架F-35的事故，其中一架發生在日本服役，至今仍未找到戰機與飛行員，另一架是美國海軍陸戰隊F-35B的事故。

很長一段時間，F-35計劃一直受到爭議，因為它的研發時間長、量產進度落後，使得戰機成本居高不下，但是情況正在好轉中，成本已大大降低。

(中時電子報)