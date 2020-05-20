裕日車(2227)今日參加法說會，總經理李振成表示，台灣下半年有兩款新車上市，預計帶動下半年銷量。大陸市場方面，雖大陸轉投資東風日產汽車今年至今銷售下滑，但預計將逐步補上，在疫情之前設定全年127萬銷售目標將不改變，與去年的銷售127.7萬台近持平。

李振成表示，在台灣市場方面，裕日車將於今年第三或第四季時，引進JUKE的新一代車型，下半年也會引進SENTRA新車，下半年有兩款新車上市挹注，今年品牌銷售目標3萬5000台，市占率拚8%。去年NISSAN品牌共計銷售3萬7821台，市占率8.6%。

營運表現方面，第一季除本業比較差外，也因為大陸疫情嚴重影響轉投資的獲利貢獻，不過到4月已經恢復，第二季起獲利應該會恢復過往水準。

台灣車市展望部分，雖然1-4月未受疫情影響，但考量全球經濟活動，應該會連動影響到接下來的月份，期望汰舊換新政策可以延續，有助車市活絡。

大陸市場方面，李振成指出，東風日產新車銷售目標，在疫情之前設定127萬，目前不改變；東風日產今年銷量力拚持平，接下來將追趕全年銷量，促銷費用也會增加，因此預計全年東風日產獲利與去年相比最多是持平，不會成長。

受到疫情影響汽車供應鏈，是否有生產缺料的情況一事，李振成表示，3月有影響，但4月已經大部分解決，將持續觀察，後續主要觀察印度、墨西哥零件狀況。裕日車工廠產能利用率比去年下降1.7%，目前還是有部分缺件，美墨地區的零件進口較為困難，惟6月中以前都還在控制範疇。

裕日車今年首季因疫情導致中國車市買氣低迷衝擊，營收73.01億元、年減約16.7%，稅後淨利季減92%、年減88.2%來到1.79億元，EPS 0.6元。

台灣整體車市方面，今年1-4月汽車銷售較去年同期成長3%，但4月銷量卻是為2014年以來同期銷售最低的一個月份，顯示台灣汽車市場受新冠肺炎疫情影響而導致不確定性持續升高。

裕日車表示，在全球協力廠開始陸續復工，且考量今年是政府執行汰舊換新政策的最後一年，預計下半年有利於汽車銷售，因此維持台灣汽車市場42.2萬輛之預估值，年減約1.1%。

大陸車市方面，東風日產今年1~3月銷售16.1萬台，比去年同期之29.1萬台減少44.67%。大陸汽車市場1~2月較去年同期衰退約40%，預估這波疫情將持續影響達半年，大陸汽車市場有望於下半年開始恢復，預計2020年大陸汽車市場約2,000萬輛，年減約22.4%。

(時報資訊)