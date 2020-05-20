隨著新冠肺炎疫情降溫，投資人看好日本政府將允許恢復經濟與社交活動，由醫療保健與科技股領軍，周三日經225指數收漲0.79%，為20,595.15點，刷新兩個半月新高。東證一部指數收漲0.58%，為1494.69點，創下3月5日來新高。

日媒報導，在大阪與京都的新冠狀病毒感染率低於政府訂下的目標值後，日本政府料將於周四取消關西這兩大城市的緊急狀態令。東京都與周邊地區的確診數雖仍超出政府訂下的門檻，但其新增確診數明顯呈現減少趨勢，意味著日本政府也可能取消首都的緊急事態。

日本央行宣布將在周五召開緊急會議，敲定為小型企業提供的貸款計畫細節，以及標普500指數期貨走高，亦為日股的上揚帶來助力。

高度周期型的有色金屬、油煤與營建股分別收漲3.09%、1.78%與1.69%，漲幅領先。

索尼金控延續前一日漲勢，終場勁揚7.6%。索尼周二宣布將出價約4000億日圓，將索尼金控收為獨資事業。索尼收跌2.3%。

富士軟片逆勢收跌2.6%，因報導指出其抗流感藥物Avigan的臨床試驗結果顯示對新冠狀病毒不具療效。

夏普全年營業利益大減37%，且基於疫情帶來的不確定性，將不提供本財年獲利展望，股價收跌5.4%。

(時報資訊)